Индонезия подала заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Reuters. Такое решение было принято после получения положительных отзывов об организации в стране Азиатских игр 2018 года.

В сентябре прошлого года президент Индонезии Джоке Видодо на встрече с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом заявил о намерении страны участвовать в борьбе за право принять Игры2032. Бах, в свою очередь, отметил, что Индонезия имеет очень высокие шансы на победу в заявочной кампании.

Решение о месте проведения Олимпиады-2032 будет принято МОК к 2025 году.



Олимпийские игры–2020 пройдут в Токио, летняя Олимпиада 2024 года состоится в Париже, а в 2028 году хозяйкой Игр станет Лос-Анджелес.