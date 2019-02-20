Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года
Летняя Олимпиада

Брейк-данс может быть включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). По информации France Info, оргкомитет Игр-2024 года находится на финальной стадии переговоров со Всемирной федерацией танцевального спорта по поводу включения этой дисциплины.

Источник утверждает, что три новых вида спорта, попавших в программу Олимпиады-2020 в Токио, могут быть представлены и на Играх в Париже. Речь о сёрфинге, скалолазании и скейтбординге. Итоговый список дисциплин может быть объявлен завтра, 21 февраля, перед отправкой на утверждение в МОК. Рекомендации будут рассмотрены исполкомом организации в Лозанне 26 марта.

Голосование состоится на сессии МОК в конце июня.

Брейк-данс был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018 года. Первым олимпийским чемпионом в этом виде программы стал россиянин Сергей Чернышёв.

Россиянин Чернышёв стал первым олимпийским чемпионом среди юношей по брейк-дансу
Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент