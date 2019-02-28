На Олимпиаде 2020 года в Токио будет полностью запрещено курение

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио (Япония) принял решение запретить курение на всех объектах Игр-2020, сообщает Inside the Games. Под запрет в том числе попали и электронные сигареты.

Ранее организаторы планировали ввести запрет на курение только внутри объектов инфраструктуры Игр, а снаружи они собирались организовать специальные места для курильщиков. В итоге был введён тотальный запрет.

В Японии намерены внести поправки в Акт о здравоохранении, чтобы снизить вред от пассивного курения.

Таким образом, Олимпиада в Токио будет первой истории, на которой будет запрещено курить на всех объектах Игр. Летняя Олимпиада пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года. Медали будут разграны в 33 видах спорта.