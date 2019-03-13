Поздняков: наши легкоатлеты будут выступать на ОИ-2020 в российской атрибутике

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что российские легкоатлеты выступят на Играх 2020 года в Токио в составе национальной команды вне зависимости от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



«Ожидаем, что в Токио в 2020 году будем в оптимальном составе, этому предшествовала большая работа, проделанная ОКР. На сегодняшний момент в нейтральном статусе наши спортсмены выступают только в лёгкой атлетике, но за два года ситуация исправлена.

На ближайших Европейских играх легкоатлеты будут выступать под российским флагом. И вне зависимости от статуса национальной федерации лёгкой атлетики в Токио спортсмены будут выступать в составе олимпийской команды России в российской атрибутике. Это достижение ОКР», — приводит слова Позднякова ТАСС.