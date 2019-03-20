В Японии представили факел летних Олимпийских игр 2020 года

Сегодня, 20 марта, в столице Японии состоялась презентация факела летних Олимпийских игр 2020 года. Изготовлен он был из алюминия, а весит около 1,2 кг, сообщили в Национальном олимпийском комитете страны.

Сверху факел напоминает цветок сакуры — национальный символ Японии. Огонь будет выходить из каждого его лепестка и образовывать единое пламя. Особенностью факела является то, что для его создания использовался алюминий, из которого создавалось временное жильё для жителей северо-востока страны, который в 2011 году пострадал от цунами и землетрясения. Таким образом создатели хотели почтить память тех, кто пострадал от стихийного бедствия, которое случилось 11 марта восемь лет назад.

Видео можно посмотреть на официальной странице летних Олимпийских игр 2020 года в «Твиттере».

Именно 11 марта 2020 года и будет зажжён олимпийский огонь. В Японию факел вернётся 20 марта, после чего начнётся его эстафета. Летние Олимпийские игры 2020 года будут проходить с 24 июля по 9 августа в Токио.