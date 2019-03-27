Путин: на ОИ-2020 мы не должны дать повод тем, кто действует против интересов РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта оценил работу по борьбе с допингом.



«Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила, конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать всё, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениями, чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действует против интересов России», — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства также поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде в Красноярске. Встреча с победителями соревнований состоялась перед заседанием совета.

«Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления — блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат — почти половину всех медалей завоевали. С одной стороны, это вроде бы негостеприимно, а с другой стороны, вы порадовали миллионы наших болельщиков. Надеюсь увидеть вас ещё на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде», — сказал Путин.