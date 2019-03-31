10-летняя британская скейтбордистка планирует выступить на Олимпиаде-2020

Британке Скай Браун всего 10 лет, но она уже собирается защищать честь страны на Олимпийских играх в Токио.



Несмотря на юный возраст, скейтбордистка уже имеет немалую популярность по всему миру. В недавней рекламной кампании Nike Браун появилась в одном из роликов вместе с такими именитыми спортсменками, как Алекс Морган, Диана Таурази, Симона Байлз и Кастер Семеня.

У юной спортсменки была возможность выступать за Японию, в которой она родилась. Однако, по её словам, позиция британской федерации больше пришлась ей по душе. «Веселитесь, мы не будем на вас давить! – сказали они. — И я знаю, что именно так я буду выступать наилучшим образом», — объяснила свой выбор спортсменка.



Скай Браун входит в состав пятёрки британских скейтбордистов, которые получат поддержку британской федерации в борьбе за попадание на Олимпиаду.



«Конечно, я буду стараться, чтобы выиграть золотую медаль. Но важнее для меня вдохновлять детей по всему миру», — написала спортсменка в своём аккаунте в «Инстаграме».