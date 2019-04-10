Колобков: на Олимпиаде-2020 вся наша команда будет выступать под флагом России

Министр спорта России Павел Колобков уверен, что на летних Олимпийских играх в Токио-2020 ни один российский спортсмен не будет выступать в нейтральном статусе.



«У меня нет сомнения, что наша команда на Играх в Токио будет выступать под флагом России во всех видах спорта, в том числе и легкоатлеты.



«Прошедший год – переломный в антидопинговой работе. Для того чтобы система полностью заработала, надо было организовать комплекс мер. Вместе с ВАДА, экспертами, правоохранительными мерами мы реализовывали комплекс мер, утверждённый правительством РФ. Часть условий ВАДА уже выполнена, часть ещё только будет выполнена. Бюджет РУСАДА был увеличен в несколько раз», – передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Дениза Хасан.



Сегодня, 10 апреля, в Москве проходит заседание коллегии Министерства спорта России. Функционеры подводят итоги 2018 года в спорте и делятся планами на будущее.