Объявлено расписание соревнований на Олимпиаде в Токио-2020

Стало известно расписание летних Олимпийских игр в Токио-2020. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.



Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля – в столице Японии завершатся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.



Теннисный олимпийский турнир пройдёт с 25 июля по 2 августа, финал футбольного турнира среди женщин состоится 7 августа, среди мужчин – 8 августа. Финалы в соревнованиях по баскетболу, гандболу и волейболу пройдут 8-9 августа.



Соревнования по плаванию пройдут в период с 25 июля по 2 августа, борьбе – со 2 по 8 августа, художественной гимнастике – с 7 по 9 августа.



Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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