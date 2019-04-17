Саблистка Егорян: моя цель – выиграть в Токио два золота

Двукратная Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, саблистка Яна Егорян стала второй на чемпионате страны по фехтованию в Сочи, после поражения она поделилась впечатлениями от возвращения после травмы и ближайшими планами на будущее.



«Я нереально счастлива вернуться на дорожку! Без фехтования было крайне тяжело, медицинский недопуск принимала с трудом. В данный момент у меня нет абсолютно никаких проблем со здоровьем. Готова полностью погрузиться в тренировочный процесс.



Тренер сказал, что мне нужно скинуть парочку килограммов. А если серьёзно, то уже 26 апреля на этапе Гран-при в Сеуле начну борьбу за путёвку на Олимпийские игры. Моя главная цель – выиграть в Токио два золота. Что касается текущего сезона, была бы не против на чемпионате мира стать лучшей саблисткой планеты, но для этого нужно тренироваться и очень много работать», — приводит слова спортсменки сайт ОКР.



В финале чемпионата России по фехтованию Егорян потерпела крупное поражение от Ольги Никитиной (9:15).