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МОК изменил правила выбора страны—хозяйки Олимпийских игр

МОК изменил правила выбора страны—хозяйки Олимпийских игр
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Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения в Олимпийскую хартию, которая регламентирует выбор места проведения Олимпийских игр. Поправки были внесены в ходе 134-й сессии МОК в Лозанне. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Отныне в Хартии отсутствует требование о том, что страна-хозяйка должна быть выбрана за семь лет до самих Игр. Также в олимпийском регламенте теперь отсутствует пункт о том, что Олимпиада должна проходить исключительно в пределах олимпийской столицы.

Также МОК отказался от специальных оценочных комиссий — их заменит специальный орган, который будет создан в ближайшее время.

Напомним, вчера, 25 июня, стало известно место проведения зимних Олимпийских игр—2026.

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