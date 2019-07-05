Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы Олимпиады 2016 года

Член Международного олимпийского комитета (МОК) украинец Сергей Бубка отверг обвинения в том, что он получил деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

«Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию.

Господин Диак никак не связывался со мной по поводу моего голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения со стороны Кабрала, который ошибочно заявляет, что Диак мог получить мой голос», — написал Бубка в «Твиттере».

Ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку $ 1,5 млн за пять или шесть голосов в пользу Рио. На эти деньги были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и Бубка.