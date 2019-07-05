Почётный член МОК: не верю, что Попов может быть замешан в коррупции

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов выразил мнение, что Александр Попов не мог брать деньги при голосовании за Рио-де-Жанейро на выборах столицы летних Олимпийских игр—2016.
«Речь идёт о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен.
Подобного рода обвинения возникали не раз на протяжении истории олимпийского движения, поскольку выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами. Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК в Лозанне, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить.
Думаю, надо опираться на реальную информацию, а не на подобные сообщения. Попов – зрелый, взрослый человек, с блестящим прошлым. Я даже не допускаю мысли о том, что он в этом замешан», – цитирует Смирнова ТАСС.
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