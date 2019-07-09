Комиссаров завоевал олимпийскую лицензию в классе «Лазер»

В Сакаиминато (Япония), на акватории будущих Олимпийских игр, завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер». Российский спортсмен Сергей Комиссаров (Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга и Московская область) завоевал лицензию для страны в дисциплине «парусный спорт».



Большую часть регаты Сергей был в топ-10 сильнейших, но в итоге опустился на 17-е место.

В парусном спорте разыгрывается 10 комплектов наград. Первую олимпийскую лицензию для России в виндсёрфинге RSX завоевала Стефания Елфутина.



Подиум чемпионата мира заняли представители Океании. Австралиец Том Бёртон стал первым, его соотечественник Мэтью Верам — вторым. На третьей строчке расположился новозеландец Жорж Гатри.

Россиянин Максим Николаев занял 47-е место, Даниил Крутских – 71-е.

Сюжет доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.