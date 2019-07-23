Аналитики прогнозируют сборной России 4-е место в медальном зачёте Игр-2020

Американская аналитическая компания Gracenote представила прогноз на распределение медалей на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Аналитики предполагают, что победителем общего медального зачёта станет сборная США со 126 медалями. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сборная США стала первой со 121 наградой.

Кроме того, в Gracenote прогнозирует, что американцы завоюют медали в 30 видах спорта, что станет новым рекордом Олимпиад. Ранее рекордными были медали в 28 видах спорта, завоёванные СССР в 1980 году и США в 2016-м.

На второе место в виртуальном медальном зачёте аналитики поставили Китай (81 медаль, в 2016-м было 70), на третье — Японию (67, в 2016-м была 41).

Сборной России прогнозируют четвёртое место с 65 медалями. На Играх-2016 россияне завоевали 56 наград.

«Стоит отметить, что сборная России по лёгкой атлетике всё ещё отстранена от соревнований, так что общее количество медалей может измениться», — говорится в пресс-релизе.