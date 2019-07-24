Легендарный сноубордист Шон Уайт может выступить на летней Олимпиаде-2020
Трёхкратный олимпийский чемпион американский сноубордист Шон Уайт может выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) в скейтбординге, сообщает Yahoo Sports.
Вчера, 23 июля, в эфире телеканала NBC титулованный спортсмен объявил, что выступит на чемпионате мира по скейтбордингу, который состоится в Бразилии в сентябре. По итогам этих соревнований он примет решение о целесообразности бороться за место в сборной США на Играх-2020.
«Мои выступления на зимних Олимпиадах широко освещались. Но скейтбординг в такой же степени является важным для меня. Я хочу добиться успеха в обеих дисциплинах», — сказал Уайт.
На зимних Олимпийских играх 2006, 2010 и 2018 годов Шон побеждал в хафпайпе.
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