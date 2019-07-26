Глава ОКР прокомментировал приглашение России на Олимпиаду в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о получении ОКР официального приглашения от МОК на Олимпиаду в Токио.
«Мы очень рады, что получили это приглашение. Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану, в соответствии с программой содействия подготовке спортсменов к Играм федерации по видам спорта получают надлежащее финансирование. Что касается олимпийской квалификации, то более чёткую картину по этому вопросу мы будем иметь позже, пока соревнования по многим видам спорта в самом разгаре», — приводит слова Позднякова ТАСС.
ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в Токио под своим флагом и без дополнительных условий.
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