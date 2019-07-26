Журова: из-за нейтрального флага в нашем обществе был раскол, МОК это не нужно

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о получении Олимпийским комитетом России официального приглашения от МОК на Олимпиаду-2020 в Токио.
«Была очень нервная обстановка в Рио-де-Жанейро и совсем неприятная – в Корее на зимней Олимпиаде. Это был раскол в обществе: кто-то считал правильным ехать под нейтральным флагом, кто-то – иначе. Не все болельщики понимали решения выступать не под флагом России. Этого раскола кто-то добивался. Когда всем всё понятно, спортсменам и болельщикам намного спокойнее.
МОК совсем не нужен этот накал, потому что Олимпиада – это мир, примирение, вдохновение честность и многое другое, что пропагандировал Пьер де Кубертен. Там не любят давления политиков и стараются быть нейтральными, но, видимо, есть рычаги воздействия и на них, и мы дали повод. Сейчас поводы исчерпаны, а вопросы ВАДА к России не носят глобальный характер, чтобы не допускать нас до Олимпиады.
Отчасти это победа Минспорта и Олимпийского комитета, но нам нужно дойти до Токио без происшествий. Мы знаем, какие изуверские вещи могут быть, когда нам всё разрешат, мы успокоимся – и за полгода начнутся какие-то резонансы.
Если наши легкоатлеты в полном составе будут допущены к Олимпиаде, а не один прыгун и один бегун, можно рассчитывать на большое количество наград России в общем зачёте. В этом виде спорта разыгрывается много медалей», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 26 июля 2019
-
17:06
-
16:34
-
16:20
- 24 июля 2019
-
18:15
-
12:30
-
10:51
- 23 июля 2019
-
09:33
-
09:07
- 9 июля 2019
-
15:23
- 5 июля 2019
-
19:05
-
16:53
-
13:49
-
12:59
-
11:25
-
10:02
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25
- 13 марта 2019
-
12:45
- 28 февраля 2019
-
13:37
- 20 февраля 2019
-
10:22