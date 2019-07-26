Журова: из-за нейтрального флага в нашем обществе был раскол, МОК это не нужно

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о получении Олимпийским комитетом России официального приглашения от МОК на Олимпиаду-2020 в Токио.



«Была очень нервная обстановка в Рио-де-Жанейро и совсем неприятная – в Корее на зимней Олимпиаде. Это был раскол в обществе: кто-то считал правильным ехать под нейтральным флагом, кто-то – иначе. Не все болельщики понимали решения выступать не под флагом России. Этого раскола кто-то добивался. Когда всем всё понятно, спортсменам и болельщикам намного спокойнее.



МОК совсем не нужен этот накал, потому что Олимпиада – это мир, примирение, вдохновение честность и многое другое, что пропагандировал Пьер де Кубертен. Там не любят давления политиков и стараются быть нейтральными, но, видимо, есть рычаги воздействия и на них, и мы дали повод. Сейчас поводы исчерпаны, а вопросы ВАДА к России не носят глобальный характер, чтобы не допускать нас до Олимпиады.



Отчасти это победа Минспорта и Олимпийского комитета, но нам нужно дойти до Токио без происшествий. Мы знаем, какие изуверские вещи могут быть, когда нам всё разрешат, мы успокоимся – и за полгода начнутся какие-то резонансы.



Если наши легкоатлеты в полном составе будут допущены к Олимпиаде, а не один прыгун и один бегун, можно рассчитывать на большое количество наград России в общем зачёте. В этом виде спорта разыгрывается много медалей», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.