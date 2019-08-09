На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.