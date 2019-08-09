Россия может направить Японии ноту протеста из-за олимпийской карты с Курилами

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии.

«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория.

Наша задача не усиливать конфронтацию между двумя странами, а создавать такую атмосферу, при который любые сложные вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — цитирует Климова «РБК».

Ранее на сайте ОИ-2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) были обозначены как территория Японии.