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Журова — о возможном бойкоте ОИ-2020: надо сначала разобраться с этой картой

Журова — о возможном бойкоте ОИ-2020: надо сначала разобраться с этой картой
Летняя Олимпиада 0

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение по поводу возможного бойкота летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее на официальном сайте Игр появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

«Я уже слышала, к сожалению, мнение о том, что надо бойкотировать Игры сразу. Мы же не знаем, с какой целью это было сделано. Поэтому надо сначала разобраться, а потом уже вовлекать спортсменов в эту историю», — приводит слова Журовой РИА «Новости».

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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