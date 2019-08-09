Член Совета Федерации: карта ОИ-2020 с японскими Курилами — это красная линия

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, как отнёсся к появлению на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года карты, где четыре острова Южных Курил изображены в составе Японии.
«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за красную линию. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов», — написал Пушков в «Твиттере».
В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить нельзя.
Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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