Член Совета Федерации: карта ОИ-2020 с японскими Курилами — это красная линия

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, как отнёсся к появлению на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года карты, где четыре острова Южных Курил изображены в составе Японии.

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за красную линию. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов», — написал Пушков в «Твиттере».

В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Россия может направить Японии ноту протеста из-за олимпийской карты с Курилами