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МИД РФ отреагировал на включение Южных Курил в состав Японии на карте ОИ-2020

МИД РФ отреагировал на включение Южных Курил в состав Японии на карте ОИ-2020
Летняя Олимпиада 0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе о маршруте олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отметили как принадлежащие к японской префектуре Хоккайдо.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, а с 25 августа по 6 сентября состоится Паралимпиада.

На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией
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Источник: РИА Новости

Заглавное фото: РИА Новости

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