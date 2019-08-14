Опрос Токио-2020: 54% людей не знают, что легендарная Латынина была гимнасткой

Согласно опросу организаторов Олимпиады в Токио – 2020, более половины людей не смогли сказать, в каком виде спорта выступала легендарная советская гимнастка Лариса Латынина.

Участникам предложили ответить на следующий вопрос: «Знаете ли вы, что Лариса Латынина — одна из самых титулованных олимпийских спортсменок в истории с 18 медалями?! Свою последнюю награду она завоевала в Токио в 1964 году, её рекорд превзошёл только Майкл Фелпс, но в каком виде спорта она соревновалась?».

46% людей ответили правильно, указав, что Латынина – легендарная советская гимнастка. Однако тех, кто ошибся, суммарно оказалось больше. 13% болельщиков посчитали, что она соревновалась в стрельбе из лука. 29% назвали Латынину пловчихой. И ещё 12% выбрали вариант – лёгкая атлетика. Всего в опросе принял участие 531 человек.

Результаты доступны на странице Токио-2020 в «Твиттере».

Лариса Латынина — девятикратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка мира и Европы, СССР в личных и командных соревнованиях, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.