Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права провести Игры-2026

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго предупредил, что страну могут не допустить к летней Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония), а также лишить возможности принять Игры-2026 из-за нового закона о спорте и острого внутриполитического кризиса.

«Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта. Сгустились чёрные тучи. Причины — политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом (МОК) закона о реформе спорта, который одобрил парламент», — приводит слова Малаго Tuttosport.

Малаго подчеркнул, что итальянским спортсменам могут запретить выступать под национальным флагом в Токио в 2020 году.

Проблемы в отношениях между Римом и Международным олимпийским комитетом начались в августе, когда итальянский парламент окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Ответным шагом МОК может стать отстранение сборной от участия в ОИ-2020.