Глава ПКР Лукин: раньше нас только критиковали, а теперь хвалят

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал заявление главы Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса о том, что сборная России выступит на Играх-2020 в Токио (Япония).

«Если МПК доволен нашей работой, значит, всё делаем эффективно. Потому что раньше нас только критиковали, а теперь хвалят. Конечно, мы продолжаем упорно работать над решением многочисленных вопросов, связанных с участием нашей сборной в Паралимпиаде в Токио, при этом не забывая и о команде, которая поедет в 2022 году в Пекин.

В начале сентября мы едем на Сахалин, где пройдёт исполком ПКР. Место выбрано с учётом того, что и летняя, и зимняя Паралимпиады состоятся на Дальнем Востоке, и наша команда на последних стадиях будет готовиться именно в этих регионах. Что касается сборов в Японии, то существует вероятность, что они пройдут и там, однако ещё предстоит решить ряд вопросов. Нам сообщили, что некоторые муниципалитеты выделяют средства и ресурсы для приглашения спортсменов из разных стран. В частности, упоминалась Ниигата, у которой традиционно существуют связи с Россией», — цитирует Лукина «RT на русском».

Лукин также оценил возможность новых скандалов вокруг применения допинга российскими паралимпийцами.

«Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях», — сказал Лукин.