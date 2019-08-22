Около 300 российских спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Токио

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России ПКР Павел Рожков рассказал о делегации национальной команды, которая отправится на Игры в Токио (Япония) в 2020 году.
«Делегация сборной России будет насчитывать 500 человек, из которых 300 – спортсмены», — приводит слова Рожкова ТАСС. Сообщается, что национальная команда определилась с датой приезда на Игры. Делегация прилетит в Токио 18 августа 2020 года. Пока неизвестно точное количество видов спорта, в которых выступят россияне. Называется цифра от 18 до 21 вида спорта.
Напиомним, российские паралимпийцы не были допущены на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на основании выводов расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заверил, что российские спортсмены выступят на летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
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