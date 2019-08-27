Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что двукратный призёр Игр-2018 фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Сегодня Олимпийский комитет России рад анонсировать, что Медведева стала послом нашей команды на Олимпийских играх в Токио. Идея появилась чуть больше года назад, когда в нашей команде была трудная обстановка. Мы с честью прошли этот период вместе, теперь можем участвовать в мероприятиях под собственным флагом. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая сидит с нами рядом. Она участвовала в заседаниях МОК, на которых Женя блестяще выступила и очаровала всех своей изящной красотой и результатами.

Мы с Женей провели в то время много времени, вместе болели за нашего лыжника, мы делились эмоциями и взглядами на жизнь. Нельзя не заметить тех дипломатических усилий, которые Женя произвела в тот момент. Я уверен, что через год Женя будет самым естественным и непринужденным способом представлять нашу сборную. Я очень рад, что Женя приняла решение продолжить спортивную карьеру. Я понимаю, что у неё сложный график.

Мы являемся одной единой командой, частью одной страны. Главное, что нужно будет делать послу -это вдохновлять, воодушевлять команду, помогать ей. Я очень надеюсь, что Женя будет участвовать во всех медийных активностях. У меня нет сомнении, что Евгения прекрасно справится с этими обязанностями", — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная.