Оргкомитет Игр-2020 может разорвать контракт с Пласидо Доминго из-за скандала

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио ещё не решил, как поступить с анонсированным участием тенора Пласидо Доминго в мероприятиях Игр после появившейся в СМИ информации о том, что оперная звезда в 1980-х годах принуждал нескольких женщин вступать с ним в сексуальные отношения, сообщает АР.
Доминго, которому уже 78 лет, опроверг обвинения и заверил, что все его «взаимодействия с людьми и отношения всегда приветствовались и были согласованы». На данный момент мировая реакция на скандальные публикации о Доминго различна. Два выступления в США были отменены, а концерты в Европе продолжаются. Оргкомитет Игр-2020 заявил, что намерен разобраться и прояснить ситуацию.
В качестве первого появлением Доминго на мероприятиях Игр планировалось выступление певца на фестивале «Ниппон» в апреле 2020 года. Цель фестиваля, который объединит оперу и традиционный японский театр Кабуки, — пропаганда разнообразия японской культуры.
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