На Играх в Токио при жаре задействуют машины по производству снега

На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году в условиях сильной жары могут использовать машины по производству снега, чтобы зрителям было комфортнее наблюдать за соревнованиями, сообщает агентство Reuters.

Машины будут применены, если температура воздуха превысит 30 градусов Цельсия. Собеседник агентства сообщил, что 13 сентября в Токио пройдут испытания, в рамках которых машина произведёт две тонны снега.

Также сообщается, что марафонские забеги начнутся в шесть часов утра по местному времени, чтобы участники не соревновались в жару, а значительную часть трассы покроют синтетическим материалом, который будет отражать инфракрасные лучи, благодаря чему температура покрытия упадёт на 8 градусов.

В 1964 году летняя Олимпиада уже проходила в Токио, но тогда соревнования состоялись в октябре, в более прохладную погоду.