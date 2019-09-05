Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

На Играх в Токио при жаре задействуют машины по производству снега

На Играх в Токио при жаре задействуют машины по производству снега
Летняя Олимпиада 0

На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году в условиях сильной жары могут использовать машины по производству снега, чтобы зрителям было комфортнее наблюдать за соревнованиями, сообщает агентство Reuters.

Машины будут применены, если температура воздуха превысит 30 градусов Цельсия. Собеседник агентства сообщил, что 13 сентября в Токио пройдут испытания, в рамках которых машина произведёт две тонны снега.

Также сообщается, что марафонские забеги начнутся в шесть часов утра по местному времени, чтобы участники не соревновались в жару, а значительную часть трассы покроют синтетическим материалом, который будет отражать инфракрасные лучи, благодаря чему температура покрытия упадёт на 8 градусов.

В 1964 году летняя Олимпиада уже проходила в Токио, но тогда соревнования состоялись в октябре, в более прохладную погоду.

Президент ОКР: ориентир для сборной России на Играх в Токио — 40-50 медалей

Источник: Reuters

Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2020 •••
Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент