Во Владивостоке захотели принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2036 года. Кожемяко, отвечая на вопрос, будет ли столица Приморья бороться за право принять Олимпиаду, сказал, что время для реализации этой идеи ещё есть.

«Идея хорошая. И время ещё есть. Лет через пять надо будет этим заняться», — приводит слова Кожемяко ТАСС.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Владивостоку нужно обеспечить всю необходимую спортивную инфраструктуру до заявочного периода 2025 года, если власти захотят, чтобы город принял участие в конкурсе на право принять Олимпиаду 2032 года. Однако, по его словам, более реальный срок — 2036 год.