17 тыс. человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня

Около 17 тысяч человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр, который пройдут в 2020 году в Токио, информирует пресс-служба столичной администрации.
Заявки уже подали 16 910 человек. Это в 100 раз больше имеющейся квоты в 165 участников. Всего в эстафете, которая пройдёт по всем 47 префектурам Японии, примут участие более 10 тыс. человек.
Заявку на участие в эстафете олимпийского огня можно оставить на официальном сайте Олимпийских игр до 15 сентября. Подать её может любой желающий, в том числе и иностранцы, проживающие на территории Японии.
Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада пройдёт с 25 августа по 6 сентября.
Программа ОИ включает 33 вида спорта. Впервые будут представлены карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия состоится 24 июля.
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