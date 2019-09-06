17 тыс. человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня

Около 17 тысяч человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр, который пройдут в 2020 году в Токио, информирует пресс-служба столичной администрации.

Заявки уже подали 16 910 человек. Это в 100 раз больше имеющейся квоты в 165 участников. Всего в эстафете, которая пройдёт по всем 47 префектурам Японии, примут участие более 10 тыс. человек.

Заявку на участие в эстафете олимпийского огня можно оставить на официальном сайте Олимпийских игр до 15 сентября. Подать её может любой желающий, в том числе и иностранцы, проживающие на территории Японии.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада пройдёт с 25 августа по 6 сентября.

Программа ОИ включает 33 вида спорта. Впервые будут представлены карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия состоится 24 июля.