В Крыму заявили о готовности принять старты совместной с Беларусью Олимпиады

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что Крым готов стать одной из площадок летней Олимпиады в случае ее проведения Россией и Беларусью. О возможности проведения Игр совместно с Россией или Украиной заявил ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется. Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом», — приводит слова Черняка РИА Новости.

По словам Черняка, проведение соревнований Олимпиады в Крыму позволило бы не только привлечь иностранных туристов в регион, но и по-новому открыть для всего мира спортивные возможности полуострова.