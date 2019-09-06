В Крыму заявили о готовности принять старты совместной с Беларусью Олимпиады

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что Крым готов стать одной из площадок летней Олимпиады в случае ее проведения Россией и Беларусью. О возможности проведения Игр совместно с Россией или Украиной заявил ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется. Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом», — приводит слова Черняка РИА Новости.
По словам Черняка, проведение соревнований Олимпиады в Крыму позволило бы не только привлечь иностранных туристов в регион, но и по-новому открыть для всего мира спортивные возможности полуострова.
- 6 сентября 2019
-
17:52
-
14:40
-
12:59
- 5 сентября 2019
-
16:33
-
11:22
-
09:21
-
09:08
- 4 сентября 2019
-
11:06
- 30 августа 2019
-
23:00
- 27 августа 2019
-
11:25
-
11:15
- 22 августа 2019
-
17:20
-
16:28
-
15:02
-
09:21
- 16 августа 2019
-
12:13
- 15 августа 2019
-
20:05
-
16:18
-
13:36
- 14 августа 2019
-
11:02
- 9 августа 2019
-
18:58
-
18:00
-
13:40
-
13:24
-
11:39
-
11:11
-
10:09
- 8 августа 2019
-
17:33
- 4 августа 2019
-
09:05
- 27 июля 2019
-
11:34
- 26 июля 2019
-
17:06
-
16:34
-
16:20
- 24 июля 2019
-
18:15
-
12:30