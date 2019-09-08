Медведева: роль посла России на ОИ-2020 никак не отразится на моей подготовке

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева считает, что роль посла сборной России на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио не отразится на её подготовке к соревнованиям.

«Я стала послом сборной России, но это никак не отразится на моей подготовке, всё сделали так, чтобы с этим проблем не было. У меня будет возможность сосредоточиться на работе», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

27 августа президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Медведева участвовала в заседаниях Международного олимпийского комитета перед Играми-2018, когда речь шла о допуске в Пхёнчхан российских спортсменов.