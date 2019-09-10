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Организаторы Олимпиады-2020 не исключают угрозу тайфуна на Играх

Организаторы Олимпиады-2020 не исключают угрозу тайфуна на Играх
Летняя Олимпиада 0

Заместитель исполнительного директора Токийского бюро по проведению Олимпиады-2020 Ясуо Мори заявил, что организаторы готовы к воздействию любого тайфуна.

Мори сделал своё заявление после посещения тестового мероприятия по карате. В тот день Токио накрыл мощный тайфун, обесточивший более 900 тыс. домов: по данным агентства Kyodo News, три человека погибли и более 30 получили ранения, а скорость ветра превышала 200 км/ч.

«Тайфун — это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов», – цитирует Мони Inside the Games.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: Inside the Games

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