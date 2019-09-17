Федерер не исключил, что может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония.
«Постараюсь принять решение в ближайшие несколько недель. Надо оценить своё физическое состояние. Также хочу пока побыть вместе с родными», — цитирует Федерера AP.
38-летний Федерер выступал на четырёх Олимпиадах. В 2008 году швейцарец вместе со Стэном Вавринкой выиграл золото в парном разряде. Спустя четыре года Роджер стал серебряным призёром ОИ в Лондоне в одиночном разряде.
В настоящее время Федерер является третьей ракеткой мира. На Уимблдоне-2019 он пробился в финал, где в пяти партиях уступил сербу Новаку Джоковичу. В ходе матча он упустил двойной матчбол на своей подаче.
- 17 сентября 2019
-
23:46
- 16 сентября 2019
-
18:00
- 11 сентября 2019
-
21:13
- 10 сентября 2019
-
14:18
- 8 сентября 2019
-
19:46
- 6 сентября 2019
-
21:46
-
17:52
-
14:40
-
12:59
- 5 сентября 2019
-
16:33
-
11:22
-
09:21
-
09:08
- 4 сентября 2019
-
11:06
- 30 августа 2019
-
23:00
- 27 августа 2019
-
11:25
-
11:15
- 22 августа 2019
-
17:20
-
16:28
-
15:02
-
09:21
- 16 августа 2019
-
12:13
- 15 августа 2019
-
20:05
-
16:18
-
13:36
- 14 августа 2019
-
11:02
- 9 августа 2019
-
18:58
-
18:00
-
13:40
-
13:24
-
11:39
-
11:11
-
10:09
- 8 августа 2019
-
17:33
- 4 августа 2019
-
09:05