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Федерер не исключил, что может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио

Федерер не исключил, что может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио
Летняя Олимпиада / Теннис 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония.

«Постараюсь принять решение в ближайшие несколько недель. Надо оценить своё физическое состояние. Также хочу пока побыть вместе с родными», — цитирует Федерера AP.

38-летний Федерер выступал на четырёх Олимпиадах. В 2008 году швейцарец вместе со Стэном Вавринкой выиграл золото в парном разряде. Спустя четыре года Роджер стал серебряным призёром ОИ в Лондоне в одиночном разряде.

В настоящее время Федерер является третьей ракеткой мира. На Уимблдоне-2019 он пробился в финал, где в пяти партиях уступил сербу Новаку Джоковичу. В ходе матча он упустил двойной матчбол на своей подаче.

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