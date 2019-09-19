На Олимпиаде в Токио выступят около 380 российских спортсменов

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин раскрыл число спортсменов, которые выступят на Играх в Токио-2020.



«Предполагается, что участие в Играх примут 370-380 спортсменов и 260 специалистов с учётом ротации», — цитирует Конокотина ТАСС.



В то же время Конокотин заявил, что на сегодняшний день право участия в Играх получили 119 российских спортсменов в 11 видах спорта.



Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что МОК пока не подтвердил билеты для российских болельщиков на Олимпиаду-2020.