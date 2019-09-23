Журова: нарушения РУСАДА? Это не имеет никакого отношения к спортсменам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала ситуацию с возможным недопуском россиян к Олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) несоответствия данных московской лаборатории.
«Дело в том, что мы не видим документов, не знаем, как выглядит эта база и какие претензии предъявлены, нужно смотреть документы и понимать, что за манипуляции, что за подделка документов произошла. За какой период? Тоже важно. В период бытности ещё господина Родченкова или это было позже? Но пока мы этого не знаем, у нас есть три недели. Мы знаем, что какое-то время база находилась какой-то период в СК России, они проводили свои исследования и следственные действия, у них наверняка тоже могут быть ответы.
Преждевременно говорить про недопуск к Олимпиаде. Даже если отстранят ту же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам. Опять мы понимаем, что начнётся та же эпопея, которая была до того… Наверное, опять могут принимать какие-то отдельные решения, если это будет доказано. Например, у Федерации лёгкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет ни одной проблемы, то есть и они будут через три недели принимать конкретные решения, что с этим сделать», — цитирует Журову «RT на русском».
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