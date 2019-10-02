МОК разрешил выступать на ОИ двум российским спортсменкам, сменившим гражданство

Гимнастка Екатерина Веденеева и гребец Анастасия Янина смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) после смены гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса.



Веденяева выступит на Играх за Словению, куда она перебралась в 2018 году. Спортсменка является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призёром Кубка России в многоборье, бронзовым призёром Кубка мира — 2019 в упражнении с лентой.



Янина представит Беларусь на Олимпиаде в Токио. Она является двукратной чемпионкой России. На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменку не допустили из-за недостаточного числа допинг-проб, сданных за пределами России.