Сборная России по прыжкам в воду получила дополнительные лицензии на ОИ-2020

Сборная России по прыжкам в воду получила две дополнительные лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония), сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN). Вопрос распределения квот был рассмотрен на заседании исполкома Международной федерации плавания по запросу главы LEN Паоло Барелли.

Согласно решению, если победитель континентального чемпионата прошёл отбор на Олимпиаду в Токио на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, то квоту для страны получает следущий за ним участник, не квалифицировавшийся на Игры-2020.

Таким образом, Россия получила лицензии в женских прыжках в воду с трёхметрового трамплина и в мужских прыжках в воду с вышки. Квоты России принесли Кристина Ильиных и Руслан Терновой.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.