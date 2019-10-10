НОК США разрешил американским спортсменам благодарить своих спонсоров на ОИ-2020

На Олимпиаде 2020 года в Токио американские спортсмены смогут благодарить своих спонсоров и публично принимать их поздравления, а спонсоры в дни Игр получат возможность размещать рекламу общего характера.

Как сообщает The Wall Street Journal, эти изменения внесены в правила Национального олимпийского и паралимпийского комитетов США. Ранее организация запрещала спортсменам публично упоминать о спонсорах во время Олимпиад.

Но остались в силе требования, согласно которым спортсмен обязан зарегистрировать своих личных спонсоров в Национальном олимпийском и паралимпийском комитетах. Что касается спонсоров, они не должны использовать олимпийскую интеллектуальную собственность, символику Игр или создавать впечатление о том, что они имеют отношение к американской национальной команде.

На прошлых Олимпийских играх в Южной Корее американским спортсменам запретили использовать свои имена, фотографии или записи выступлений в целях рекламы за неделю до открытия соревнований и в течение трёх дней после церемонии закрытия. Такие меры были приняты, чтобы противодействовать практике захватнического маркетинга. По этой причине официальные спонсоры понесли финансовые убытки.