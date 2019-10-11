Исинбаева оценила возможность недопуска сборной России на Олимпиаду в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева оценила возможность недопуска сборной России на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за скандала с несоответствием данных Московской лаборатории.
«Отстранят ли наш спорт от мировых соревнований и Олимпиады? Я по жизни оптимист. Как и все вы, буду верить в лучшее. Но нельзя терять бдительность, надо готовиться к любому исходу. Надеюсь, что не случится такая ситуация, которая была в 2018 году в Пхёнчхане, когда вся наша команда выступала под нейтральным флагом. Надеюсь, что не будет так же, как в лёгкой атлетике, где только индивидуальные приглашения для Олимпиады.
Хотелось бы, чтобы всё разрешилось и наша команда в полном составе выступала в Токио под российским триколором. Но я не могу ничего прогнозировать», — цитирует Исинбаеву Sport24.
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