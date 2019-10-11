Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение в Токио-2020

Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори принять участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба ПКР.
Численность российской делегации на играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта. Шефом миссии сборной команды России на Паралимпиаде-2020 избран председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.
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