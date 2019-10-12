Гимнастка Чусовитина выступит на восьмых Олимпийских играх в карьере

44-летняя гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Токио, которые станут для нее восьмыми в карьере.

«Наконец-то могу сообщить вам официально, что я попала на свою 8-ю Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», – написала Чусовитина на своей странице в «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Оксаны Чусовитиной.



Чусовитина – единственная гимнастка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Спортсменка выступала за СССР и Германию, в настоящий момент представляет Узбекистан. Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Спортсменка специализируется на опорном прыжке.