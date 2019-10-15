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От сильнейшего за 50 лет тайфуна в Японии пострадали два олимпийских объекта

От сильнейшего за 50 лет тайфуна в Японии пострадали два олимпийских объекта
Летняя Олимпиада 0

Мощнейший за последние полвека тайфун «Хагибис», обрушившийся на Японию, унёс не только более 50 жизней. По сообщениям пресс-службы Олимпиады-2020, были повреждены как минимум два спортивных сооружения, которые будут использоваться на Играх.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и каждому, кто пострадал от тайфуна. Желаем всем скорейшего выздоровления.

Что касается спортивных объектов, нам стало известно, что были повреждены временные заборы на строительных площадках, в том числе на объектах Ariake Tennis Park и Shiokaze Park. Однако всё это легко восстанавливается и не повлияет на подготовку к Играм», — говорится на официальном сайте Tokyo2020.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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