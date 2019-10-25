В МОК считают нецелесообразным переносить марафон на ОИ-2020 на ночное время

Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, откажется от переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио на 3 часа ночи или 5 часов утра. Об этом заявил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс.

Ранее сообщалось, что МОК собирается перенести соревнования в самую северную префектуру Японии – Саппоро. Там температура в течение дня на 5-6 градусов ниже. В ответ власти Токио стали рассматривать возможность проведения марафонского забега в 3 часа ночи или в 5 часов утра, чтобы избежать переноса соревнований из столицы Японии.

«МОК был поражён увиденным на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Там условия очень похожи по температуре и влажности на те, которые ожидаются в Токио. Не хочется, чтобы столицу Японии потом сравнивали с Дохой», – цитирует Коутса AFP.

Окончательного решения о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время ОИ-2020 из Токио в Саппоро пока не принято. ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.