Женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Во втором квалификационном матче, состоявшемся в Перте (Австралия), российские хоккеистки уступили хозяйкам площадки со счётом 0:5.

Первая встреча накануне также завершилась в пользу сборной Австралии — 4:2. Тогда голами в составе сборной России отличились Богдана Садовая и Алина Халимова.

Сборная Австралии по хоккею с мячом завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото завоевала команда Великобритании. Серебро досталось голландкам, бронзовыми призёрами стали немки.

Женская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх. Советская команда принимала участие в соревнованиях один раз, став третьей на Олимпиаде в Москве в 1980 году.