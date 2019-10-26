Женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Во втором квалификационном матче, состоявшемся в Перте (Австралия), российские хоккеистки уступили хозяйкам площадки со счётом 0:5.
Первая встреча накануне также завершилась в пользу сборной Австралии — 4:2. Тогда голами в составе сборной России отличились Богдана Садовая и Алина Халимова.
Сборная Австралии по хоккею с мячом завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото завоевала команда Великобритании. Серебро досталось голландкам, бронзовыми призёрами стали немки.
Женская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх. Советская команда принимала участие в соревнованиях один раз, став третьей на Олимпиаде в Москве в 1980 году.
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