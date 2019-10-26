Гимнастка Чусовитина рассчитывает завоевать медаль на своей восьмой Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 1992 года, трёхкратная чемпионка мира и чемпионка Европы по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, рассчитывает завоевать медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые станут восьмыми в карьере спортсменки.

«Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте. Буду помогать и делать всё для развития детского и юношеского спорта в Узбекистане, будем жить дальше в спорте.

Чувствую радость, что я отобралась, морально тяжелый был чемпионат мира. После того как я ошиблась на втором прыжке, у меня настроение совсем упало. Но надо было продолжать и отбираться на Олимпиаду многоборьем. Рада, что у меня это получилось. Я не просто хочу участвовать, я готовлю сейчас сложные прыжки и, конечно, еду на Олимпиаду за медалью", — приводит слова 44-летней Чусовитиной ТАСС.