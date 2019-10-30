Комиссия МОК не хочет покидать Токио без консенсуса по поводу марафона

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) не должна покидать Токио, пока не наступит ясность по поводу возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе в Саппоро из-за прогнозируемой жары. Об этом сообщил глава комиссии Джон Коутс.

Планировалось, что члены МОК покинут Токио в конце недели, однако Коутс настаивает на том, чтобы остаться в столице Японии до принятия решения по проведению марафона и соревнований по ходьбе.

«Мы обязаны сделать так, чтобы жители Токио были полностью информированы расписанием олимпийской программы», — приводит слова Коутса Reuters.

Ранее МОК счёл нецелесообразным переносить марафон на ОИ-2020 на ночное время.

Окончательного решения о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время ОИ-2020 из Токио в Саппоро в настоящий момент не принято. ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.