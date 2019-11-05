Россия получила дополнительную квоту в гребле на Олимпийские игры в Токио

Сборная России стала обладательницей дополнительной квоты в мужской байдарке-двойке на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает официальный сайт Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Такое решение было принято федерацией после перераспределения квот.
«Некоторые страны должны были вернуть олимпийские квоты, либо полученные на чемпионатах мира, либо в связи тем, что они собрали максимум разрешённых квот, либо из-за ограничений по квотам на одного спортсмена. Таким образом, появились две дополнительные квоты. Россия квалифицировалась на дистанции 1000 м в байдарке-двойке. Аргентина получила квоту в мужской байдарке-одиночке на дистанции 1000 м», — говорится в сообщении.
На чемпионате мира 2019 года россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка в байдарке-двойке на дистанции 1000 м заняли седьмое место.
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